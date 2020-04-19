خاص الفن-بعد خروج مسلسلها من رمضان..قرار جريء لمي عز الدين

ميرنا وليد - بيروت - بعد خروجها لأول مرة منذ سنوات من المشاركة في الدراما الرمضانية، علمنا بأن الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ لم ترفض بأن يعرض مسلسلها الجديد "خيط حرير" بعيداً عن رمضان هذا العام، وبأن يشارك في موسم مختلف وعدم تأجيله للعام المقبل على غرار تجارب بعض النجوم.

وقبلت مي قرار الشركة المنتجة بأن يتم التصوير لاحقا على أن يعرض بعد أشهر قليلة.

يأتي قرار مي لرغبتها في ألا تغيب عن جمهورها لمدة عام خاصة في ظل توقف العمل على فيلمها أيضا الذي اعلنت عنه منذ فترة وكان من المفترض أن تعود به للسينما.

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