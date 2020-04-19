تراند اليوم : بالذهبي القصير ..نرمين الفقي تشعل الانستغرام

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة.

وظهرت الفنانة نرمين الفقى بأطلالة جذابة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية فستان لامع،أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها.

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E، وهي من بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.

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