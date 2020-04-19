شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد بعد طرح "خليك فى البيت" : لازم كلنا نعمل كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب كريم أبو زيد أغنية جديدة تحمل إسم "خليك فى البيت" من انتاجه الخاص ومن كلمات الشاعر علاء مناع، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع محمود يحيى، والتي جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل.

من ناحية أخرى أعرب كريم ابو زيد فى تصريحات خاصة عن سعادته بردود الافعال التى تلقاها عقب طرح الأغنية مشيرة بأنها فاقت توقعاته خاصة أنه قرر طرحها فى ظل الظروف التى نعيشها حاليا وانتشار فيروس كورورنا الخطير مشيرا أنه لابد وأن نتخذ كل الاجراءات الاحترازية والمكوث فى المنزل لحين انتهاء هذه الازمة .

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ويتعاون كريم فى ألبومه الجديد "فكك من الناس" مع مجموعة من الشعراء والموزعين منهم محمد جمعة وأحمد عرفان وناصر جلال وأشرف أبوزيد ويراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل جديد ومختلف عليه ويقوم كريم بتلحين كل أغانيه.

من ناحية أخرى طرح كريم مؤخرا كليب "إحنا الأساطير" مع مغنى الراب أحمد الشبكشى، وكانت مهداة للمنتخب المصرى بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الاخيرة، وهى من كلمات أحمد العرفان، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، ومن إخراج جمال العقاد.

وشارك كريم مؤخرا فى مسلسل "ابن أصول" من بطولة حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وشارك حمادة هلال العديد من النجوم منهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.