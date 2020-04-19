شكرا لقرائتكم خبر عن هل قررت روزي هنتنجتون وايتلي إنجاب المزيد من الاطفال مع جيسون ستاثام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة والسوبرموديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي حول إمكانية جعل عائلتها أكبرمع خطيبها النجم الإنجليزي الشهير جيسون ستاثام.

حيث إن روزي البالغة من العمر ( 32 عاما ) تربطها قصة حب قوية مع جيسون ذو الـ ( 52 عاما ) ، وهما أبوين لابن عمره عامين يدعى " جاك " .



روزي و جيسون روزي و جيسون

خضعت روزي أمس لجلسة حوارية مع محبيها و عشاقها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و كانت اغلب الأسئلة الموجهة لها حول عائلتها ، فقد قالت روزي ردا على أسئلة حول إنجاب المزيد من الأطفال: "نعم ، نحن نحب ان يكون لدينا المزيد من الاطفال" ، ثم تطرقت في الحديث عن ابنها " جاك " فقالت انه رائع .

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وأضافت : " نحن محظوظون بما يكفي لأننا نستمتع بالكثير من الوقت العائلي معا في الوقت الحالي ، جاك علي وشك ان يبلغ الثلاث سنوات في غضون بضعة أشهر، وهو ما لا أصدقه " .



روزي و جيسون روزي و جيسون

يذكر أن جيسون ستاثام ارتبط بروزي هنتنجتون وايتلي عام 2010 بعد قصة حب قوية كانت تفاصيلها دائما محط تركيز وسائل الاعلام الشهيرة ، وأعلن الثنائي عن خطبتهما في يناير 2016 ، و كشفا إنهما ينتظران مولودهما الأول في فبراير 2017.