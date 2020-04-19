حنان مطاوع تستعيد ذكريات مسلسل "حلاوة الدنيا": "من أحلى التجارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادة الفنانة حنان مطاوع ذكرياتها بصورة من كواليس مسلسل "حلاوة الدنيا"، إنتاج 2017.

ونشرت "مطاوع" صورة تجمعها بالفنانة هندي صبري، والفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ذكريات من 3 سنين، حلاوة الدنيا، وكان من أحلى التجارب، هند وسلمى حبايبي".

يذكر أن المسلسل بطولة هند صبري وظافرعابدين وحنان مطاوع وأنوشكا وسلمى أبو ضيف نهى عابدين ومن تأليف إنجي قاسم وإخراج حسين المنباوي.

وكانت أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "بنت القبائل"، يشارك في بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.