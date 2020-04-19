صور| درة بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية "جاكيت" من اللون الأسود، وعلقت: "أنتقل إلى الضوء، لا تخف من الظل الذي يخلق للإشعال شمعة هو إلقاء الظل".

وتشارك درة في مسلسل "الحرملك 2" بطولة: جمال سليمان، درة، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

المسلسل سوري لبناني، وعمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيون، وتتطرق أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.