ابنتا نيللي كريم تخطفنان الأنظار بجمالهما في أول ظهور لهما

ظهرت الفنانة نيللي كريم في برنامج أبله فاهيتا وقدمت مجموعة من الفقرات المميزة داخل البرنامج وشاركها الحلقة أبنتيها الذان ظهرا للمرة الأولي إعلاميا وتحدثا عن والدتهما وطقوسها الخاصة بالمنزل وطريقة تعاملها معهم، موضحين إنها شخصية مرحة كثيرا بالمنزل وصوتها لا يعلوا تماما إلا في المكالمات الهاتفية فقط وكانت هذه أكثر الفقرات الكوميدية بالبرنامج .

ونالت الحلقة إعجاب الكثيرين من محبي نيللي كريم والذي لم يشاهدوا أبنتيها من قبل، وأكد عدد كبير منهم أن إحدي بنات نيللي كريم تشبهها بشكل كبير والأخري لا تشبهها.

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يشار إلي أن الفنانة نيللي كريم ستخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل ب 100 وش وذلك بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم أسر ياسين وعلا رشدي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو زكري، ومن المقرر أن يظهر بهذا العمل مجموعة من نجوم الفن كضيوف شرف.

وقد غابت الفنانة نيللي كريم عن الموسم الرمضاني الماضي وانشغلت بأحد الأعمال السينمائية .

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