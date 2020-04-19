مبروك يا قلبي.. هكذا هنأ احمد صلاح حسني ياسمين صبري بعقد قرانها

حرص لاعب كرة القدم السابق والفنان أحمد صلاح حسني على تهنئة صديقته الفنانة ياسمين صبري بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي تم خلال الساعات الماضية.

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ونشر أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام صورة لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من عقد قرانهما وعلق عليها قائلا "مبروك يا قلبي"، وإنهالت بعد ذلك الكثير من التعليقات على الصورة، فمنهم من هنائهم بعقد القران ومنهم من سخر من تعليق أحمد صلاح حسني .

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد شاركت الفنانة أحمد صلاح حسني خلال الموسم الرمضاني الماضي في أولى بطولتها المطلقة مسلسل "حكايتي" الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصري من بينهم وفاء عامر وجمال عبدالناصر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد جمال سعيد ونهال عنبر وهنادي مهنى وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب وحققوا من خلال العمل نجاحا كبيرا، خاصة وأن أحمد صلاح حسني وياسمين صبري قدما ثنائي مميز بالدراما المصرية، ونشأت بعدها صداقة قوية بينهما وكان من الممكن أن يشاركها في بطولة مسلسلها الجديد فرصة تانية ولكنه كان ينشغل بأحد الأعمال الدرامية الأخري.

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