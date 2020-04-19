هل أصيب سعد الصغير بفيروس كورونا منذ 3 أيام؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب انتشار مجموعة من الأخبار تفيد بإصابة المطرب الشعبي سعد الصغير بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وبدأت مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذه الأخبار، وطالبوا بخروج أحد المقربين من سعد لتوضيح حقيقة الأمر.

وبعدها بساعات قليلة تفاجئ الفنان سعد الصغير بسيل من المكالمات الهاتفية للإطمئنان على حالته الصحية، لينفي سعد لكل متصل ما تردد ويؤكد له أنه بحالة صحية جيدة ولم يعاني من أي عوارض، ولكن يبدو أن هذا الخبر المغلوط قد انتشر بشكل سريع.

وبعدها شارك الفنان سعد الصغير جمهوره ومتابعيه عبر حسابة الشخصي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بمقطع مصوّر في منزله قال من خلاله أن كل ما يتردد مجرد شائعات وأنه يتواجد بمنزله وسط أسرته خلال الفترة الحالية وأن الشخص الذي قام بنشر هذه الشائعة ما هو إلا شخص مريض عديم المسئولية، وطالب الجميع بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عنه .

ووجه سعد الصغير رسالة لنجوم الفن ومشاهير المجتمع بعد أن خرجوا وأعلنوا تبرعهم لعدد من الأسر الفقيرة خلال الفترة الماضية وطالبهم بان يخرجوا بأنفسهم إلى الشوارع لمشاهدة الأشخاص الذي يستحقوا هذه التبرعات.

يشار إلي أن سعد الصغير سيخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل ولاد امبابة الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة من نجوم الطرب الشعبي .

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