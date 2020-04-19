كارول سماحة تتغنى بوحدة البشر في أوبريت “أنت أقوى”

متابعة بتجـــــــــرد: انطلق يوم أمس السبت الأوبريت الكبير “أنت أقوى”، والذي يشارك به كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رساله من مصر لدعم متضرري كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.
النجمة اللبنانية كارول سماحة تتغنى من خلال الأوبريت بوحدة البشر فتقول في المقطع الغنائي الذي تقدّمه بصوتها: “كلنا في الأصل واحد، أب واحد وأم واحدة لينا عمر ورب واحد في الخطر بنبقى وحدة.. إنت أقوى إنت أبقى سر أسرار الحياة، غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة”.
الأوبرات تم بثه على القنوات الفضائية وموقع يوتيوب بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر.
ويشارك في الأوبريت النجوم محمد منير وتامر حسني وسميرة سعيد ووائل جسار وصابر الرباعي.
كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان.
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