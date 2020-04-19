شكرا لقرائتكم خبر عن رقص ومرح فى أول تريلر لـ فيلم Valley Girl القادم مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة MGM أول تريلر لـ فيلم الموسيقى والكوميديا والرومانسية Valley Girl، القادم إلى العرض فى 8 مايو المقبل، وبالرغم من إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ألا أن الشركة المنتجة لم تعلن عن طرح الفيلم الجديد على أى من منصات البث المختلفة إلى الان، الفيديو الترويجي وصلت مدته إلى دقيقتين و 30 ثانية، واحتوى على الكثير من مشاهد التشويقية للعمل.

فيلم Valley Girl العمل مقتبس من فيلم موسيقى طرح عام 1983، ويدور حول اثنين من العشاق الشباب القادمين من خلفيات مختلفة لتحدي آبائهم وأصدقائهم للبقاء معًا.

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Valley Girl من بطولة بيوتين ليست، ماي ويتمان، كلوي بينيت، أليسيا سيلفرستون، جودي جرير، جيسيكا روث، كاميلا موروني، جيسي اينيس، روب هيبل، لوجان بول.

كما وافق الممثل العالمى رايان جوسلينج على تقديم دور البطولة، بجانب إنتاج فيلم "Project Hail Mary"، بالمشاركة مع شركة MGM، استنادًا إلى رواية Andy Weir التى تحمل نفس الاسم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ويدور فيلم "Project Hail Mary" الجديد حول رائد فضاء بمفرده على متن سفينة فضائية تحاول إنقاذ الأرض.

ونشرت رواية Weir الأولى "The Martian" عام 2011، القصة التى تتبع رائد فضاء أمريكيًا تقطعت به السبل بمفرده على كوكب المريخ فى عام 2035، تم طرح الفيلم، الذى أخرجه ريدلى سكوت وبطولة مات دامون فى عام 2015 وحقق نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر، ووصلت إيراداته إلى 630 مليون دولار حول العالم، بالإضافة إلى 7 ترشيحات لجوائز الأوسكار.

فى عام 2017، نشر Weir روايته "Artemis"، التى تتبع امرأة تُدعى Jazz، المقيدة ببلدتها الصغيرة Artemis، المدينة الوحيدة على القمر، مع الديون المستحقة والمرتب الذى بالكاد يغطى الإيجار، لا يمكنها أن تقول لا عندما تنخفض فرصة تغير الحياة، اشترت فوكس ونيو ريجنسى حقوق الفيلم وأرفقا فيل لورد وكريس ميللر للمخرج.