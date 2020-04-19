شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ينتهي من تسجيل "بنت جميلة" ويطرحها بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب محمد عدوية أغنية سينجل جديدة بعنوان"بنت جميلة"، وهي من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع الموسيقي أحمد العسال، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحها بعد أزمة فيروس كورونا علي اليوتيوب والقنوات الفضائية.

وطرح مؤخرا عدوية وجنات فيديو كليب "أبطال بلدنا"، أبرز كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول، بجانب إظهار دور الأطباء، جيش مصر الأبيض، وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا، وحققت نجاحا كبيرا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".

Advertisements

من ناحية أخرى انتهى عدوية مؤخرا من تسجيل تتر البداية والنهاية لمسلسل "اتنين فى الصندوق" لـ أوس أوس، وحمدى الميرغنى، أغنية البداية تحمل اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، أما أغنية النهاية بعنوان "أنا إنسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الرمضانى، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.