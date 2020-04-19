نبيلة عبيد تهنئ الشعب المصري بعيد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة الشعب المصري بعيد الربيع و عيد شم النسيم، الموافق غدًا الإثنين 20 أبريل الجاري. ونشرت نبيلة عبيد صورة لها، عبر حسابها الرسمي يموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتوا جميعا بخير بمناسبة الربيع وعيد شم النسيم". يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد تقدم مسلسل سكر زيادة في رمضان المقبل، وهو التعاون الأول لها مع نادية الجندي، ومن إخراج وائل إحسان.

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