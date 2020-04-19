كندة علوش: "يجب أن نعد النعم لنعلم إن مافي شيء يستاهل نشيل الهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حمدت الفنانة السورية كندة علوش، الله عز وجل، على كل النعم الموجودة في حياتها، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " حتى بأصعب اللحظات ممكن ندور على أسباب الرضا والسعادة.. ونعد النعم حتى نحس إنو مافي شي بيستاهل نشيل الهم.. نعمة الصحة نعمة النفس نعمة الأهل نعمة العيلة نعمة الأكل والشرب نعمة البيت نعمة المحبة.... الحمدلله على كل شيء".

وتشارك كندة علوش في مسلسل "إلا أنا" وهو يمثل عودتها إلى العمل، بعد توقف دام سنوات بسبب الزواج والحمل.

مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل 6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات، وعرض منها القصة الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر وصبري فواز ونادية رشاد، وإخراج محمد أسامة، وتعرض هذه الأيام القصة الثانية