محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حمدت الفنانة السورية كندة علوش، الله عز وجل، على كل النعم الموجودة في حياتها، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " حتى بأصعب اللحظات ممكن ندور على أسباب الرضا والسعادة.. ونعد النعم حتى نحس إنو مافي شي بيستاهل نشيل الهم.. نعمة الصحة نعمة النفس نعمة الأهل نعمة العيلة نعمة الأكل والشرب نعمة البيت نعمة المحبة.... الحمدلله على كل شيء".
وتشارك كندة علوش في مسلسل "إلا أنا" وهو يمثل عودتها إلى العمل، بعد توقف دام سنوات بسبب الزواج والحمل.
مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل 6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات، وعرض منها القصة الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر وصبري فواز ونادية رشاد، وإخراج محمد أسامة، وتعرض هذه الأيام القصة الثانية
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش: "يجب أن نعد النعم لنعلم إن مافي شيء يستاهل نشيل الهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.