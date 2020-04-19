محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد على مسلسلها الإذاعي الجديد "لف وارجع تاني"، مع الفنان أحمد حلمي. ونشر فهمي بوستر المسلسل ، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب على الصورة: "مبروك هنضحك جامد". "لف وارجع تاني" بطولة: هنا الزاهد، أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف، المقرر إذاعته في رمضان على راديو النيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر عن مسلسلها مع أحمد حلمي: أحمد فهمي لـ "هنا الزاهد": "هنضحك جامد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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