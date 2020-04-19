نشر الفنان القدير صلاح عبد الله صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتب "عبد الله" على الصورة: " حبيت أقول كلام كتير .. جيت أقول مالقيتش غير .. صباح الخير على قلوبكم .. وتصبحوا على خير ". .. صباح الخير على قلوبكم .. وتصبحوا على خير ". Advertisements وظهر في الصورة من خلال كواليس المسلسل الرمضاني المقبل "اتنين في الصندوق"، بصحبة الفنان اوس اوس، حمدي المرغني، وانتصار. اوس اوس، حمدي المرغني، وانتصار. ويشارك النجم الكبير صلاح عبد الله في السباق الرمضاني المقبل 2020، من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" ويشاركة العمل كلاً من "محمد اسامة، حمدي المرغني، إنتصار، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بأبيات شِعر .. صلاح عبد الله يشارك جمهوره كواليس "اتنين في الصندوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.