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"كلمة حق".. أغنية جديدة لوزارة الثقافة عن جهود الجيش والشرطة والأطباء

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انتجت وزارة الثقافة أغنية جديده بعنوان كلمة حق إهداء من قلب مصر إلي شعب مصر تبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس المستجد .


أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب

دورا حيويا فى تشكيل الوعى وتعد أدقّ وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعى.

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وأضافت أنه تم إنتاج أغنية كلمة حق اهداء من قلب مصر إلى شعب مصر انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التى يعكسها

نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبى وكل من يشارك فى العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم  فى تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور . 

 


كلمة حق غناء نهي حافظ، كلمات وألحان السيد شعبان فرج ، توزيع يحيى الموجي ، ميكس أحمد لطفي ، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير .

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