شاهد.. أحمد فهمي في زيارة لإحدى ملاجئ الكلاب

قام الفنان أحمد فهمي، بزيارة خاصة، صباح اليوم، لإحدى الملاجئ التي ترعى الكلاب البلدي والمصابة في مصر.

وحرص "أحمد" على مشاركة جمهوره بصورة لكلب مصاب بقطع بإحدى قدميه، مطالباً بضرورة التعامل برفق ورحمة مع الحيوانات، معلقاً على الصورة:"ارحموا الحيوانات دى ارواح .. الكلب دا واحد

رمى علية مية نار و رجلة اتقطعت .. لو مش هتساعدة متاذيهوش .. شكرا شوربجي "، وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح

المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

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