قام الفنان أحمد فهمي، بزيارة خاصة، صباح اليوم، لإحدى الملاجئ التي ترعى الكلاب البلدي والمصابة في مصر.
وحرص "أحمد" على مشاركة جمهوره بصورة لكلب مصاب بقطع بإحدى قدميه، مطالباً بضرورة التعامل برفق ورحمة مع الحيوانات، معلقاً على الصورة:"ارحموا الحيوانات دى ارواح .. الكلب دا واحدرمى علية مية نار و رجلة اتقطعت .. لو مش هتساعدة متاذيهوش .. شكرا شوربجي "، وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريحالمدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد فهمي في زيارة لإحدى ملاجئ الكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.