شاهد.. جوهرة في وصلة رقص لايف بملابس رياضية

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 03:53 صباحاً - أشعلت الراقصة جوهرة الاجواء بظهورها ببث مباشر على حسابها على انستغرام وتقديمها وصلة رقص لمتابعيها. وظهرت جوهرة في البث بملابس رياضية وهي ترقص على اغنية “رايحين نسهر” للفنان المصري محمد رمضان . وكانت جوهرة قد ظهرت قبل ذلك في وصلة رقص مع الفنان عمر كمال كاشفة عن تحضيرهما لعمل جديد معا.

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