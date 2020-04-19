كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 03:53 صباحاً - دافع رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن الفنان محمد رمضان بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره المتكرر معه.
كلام نجيب ساويرس جاء ردا على متابعة قالت له: “ازاي واحد محترم زيك وقدوة يحب محمد رمضان و اوي كمان” ليرد نجيب ساويرس قائلا: “إنسان بنى نفسه بنفسه و نجح نجاح مبهر و ممثل هايل و أغانيه كلها ناجحة و خلق حالة متفردة و لما تعرفى شخصيته الحقيقية مش الصور .. هتحبيه و طبعا فى النهاية الحب ده حاجة من عند ربنا !”.
من جانبه، نشر محمد رمضان كلام نجيب ساويرس عنه في فيديو عبر حسابه على انستغرام وعلقت كاتبا: “شهادة أعتز بها من رجل أفتخر بصداقته رجل الأعمال المصري الناجح”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس يمدح بـ محمد رمضان: “نجح نجاح باهر وممثل هايل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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