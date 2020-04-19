شاهد.. دينا الشربيني عن عمرو دياب: “بشكره انه مستحملني في الفترة دي”!

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 03:53 صباحاً - حلت الممثلة المصرية دينا الشربيني ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة “MBC مصر”.
وتحدثت دينا الشربيني خلال اللقاء عن عمرو دياب موضحة انه لم يخرج من البيت منذ اكثر من شهر بسبب التدابير الوقائية من فيروس كوروينا.
وتابعت دينا الشربيني: “اقوله شكرا انه مستحملنى في الفترة دي ” وعن امكانية ان يزورها في استديو التصوير قالت “استحالة اخاف عليه “.
وردا على سؤال ان كان “تخن” في فترة العزل المنزلي، أكدت دينا الشربيني ان عمرو دياب ما زال يمارس الرياضة وبشكل اكثر في هذ الوقت.
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