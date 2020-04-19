شيرين رضا: “يا رب كل الإرهابين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا”

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 03:53 صباحاً - توجهت الفنانة المصرية شيرين رضا بالدعاء على كل الارهابيين في العالم على طريقتها وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكتبت شيرين رضا ف تغريدتها: “يا رب كل الإرهابين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا …. كلهم يا رب”.

وتفاعل متابعي شيرين رضا مع التغريدة حيث وجه كل دعاء على طريقته فمنهم من دعى على الاخوان واخرون على الفنانين.

والفنانين يااارب كلهم يجيلهم كورونا والارهابيين والإخوان ياااارب ونرجع زي زمان — MoHmaD elaSHrY 1907🦅🚩🔞🚩⁦🇪🇬⁩⁦ (@hamoashr7) April 18, 2020

يذكر أنشيرين رضا تشارك فى مسلسل “ليه لأ” وتدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى بطولته هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثاني من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل آخر من 15 حلقة بعنوان “الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.