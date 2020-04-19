جوني ديب ينضم إلى إنستجرام وينشر أول فيديو عن مواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انضم النجم والممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، حديثا لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ليكون أحدث نجوم هوليوود المنضمين للتطبيق المخصص للصور.

النجم العالمي شارك أول منشور له عبر صفحته التي بلغ عدد متابعيها خلال ساعات قليلة مليونا و600 ألف متابع، والمنشور عبارة عن صورة أرفقها بتعليق: “أرحب بكم جميعا إني أصور لكم مقطع فيديو أمهلوني دقيقة”.

وما لبث أن نشر فيديو تحدث فيه عن العديد من المسائل، أهمها أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم، قائلا: علينا جميعا أن نراعي بعضنا البعض في ظل تفشي هذا الوباء.

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وعن انضمامه حديثا لعالم مواقع التواصل الاجتماعي، علق جوني ديب قائلا: حقا لم أجد السبب الحقيقي وراء انضمامي لانستجرام”، موجها الشكر لجمهورها الذي دعمه لسنوات طويلة.

وأعلن النجم البالغ من العمر 56 عاما، عن تعاون جديد جمعه مع صديقه عازف الغيتار الأسطوري، ​جيف بيك، وقد أصدر الثنائي غلافا لـ أغنية ​جون لينون​ “Isolation”، وهي أول أغنية فردية تم إصدارها كثنائي.

كما شارك جيف مقطعا من الأغنية في صفحته، ويسمع فيها صوت جوني ديب وهو يغني، فيما يعزف جيف على الجيتار.

وعلق عليه النجم الشهير قائلا: لقد عملنا أنا وجوني على الموسيقى معا لبعض الوقت، وقمنا بتسجيل هذه الأغنية خلال فترة وجودنا في الأستوديو العام الماضي”، وأضاف: “لم نكن نتوقع إصدارها قريبا ولكن نظرا لكل الأيام الصعبة والعزلة الحقيقية التي يمر بها الأشخاص في هذه الأوقات الصعبة، قررنا أنه قد يكون الآن الوقت المناسب حتى تسمعوها.