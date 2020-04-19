ترامب يتوعد الصين بـ “عواقب” ان ثبت مسؤوليتها عن فيروس كورونا

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كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 02:58 صباحاً - توعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصين بعواقب في حال ثبت مسؤوليتها عن فيروس كورونا بشكل متعمد.
كلام ترامب جاء ردا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كانت إدارته ستحاسب الصين على تفشي الفيروس، فأكد أنه ستكون هناك “عواقب” لو ثبت أن بكين كانت مسؤولة عن سابق إصرار عما حدث، لكنه أكد أنها لن تحاسب لو ثبت أن ما حدث تم عن طريق “الخطأ”.
من ناحية اخرى، اعتبر ترامب أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الذي بلغ نحو 38 ألف حالة حتى يوم السبت أقل من الصين، التي قال إنها “الدولة الأولى في عدد الوفيات”، وتساءل: “لماذا لا تعلن الصين عن الأرقام الحقيقية؟”.
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