أكشاي كومار وزوجته شخصيات كرتونية.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حققت توينكل خانا حلمًا آخر في حياتها الطويلة عندما حصلت هي وزوجها أكشاي كومار على صور مجشسدة لها ولزوجها من شخصيات عائلة سمبسون الخاصة الكارتونية .

شاركت الكاتبة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة كرتون لعائلة سمبسونا على شكل وملاح الثنائي البوليوودي الشهير،حيث شوهدت في رآها في فستان أزرق جميل وشعرها ذي اللون البني والاحمر وهي تقف بجانب زوجها أكشاي كومار مع كتاب في يدها.

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شاركت الصورة الرائعة وعبرت عن حماسها حيال ذلك ، قائلة ، “يا للعجب .. هذا يبرز الجنون فينا حقًا. لطالما تساءلت عما سيكون عليه الحال للدخول في عالم عائلة سمبسون، وها نحن الآن أقرب خطوة! “.

كما أخبر خانا متابعيها بأنها ستقضي ما تبقى من الوقت في العزل الصحي في ماراثون مشاهدة سلسلة Simpsons، تقول “لا أعرف من يحتاج إلى سماع هذا ، سأحرص على بث ومشاهدة كل مواسم عائلة سمبسون الـ 31، ولا يمكنني الانتظار لمشاهدة آخرها مع أطفالي. وداعا للمسؤوليات ، مرحبا الأريكة! “.

على الصعيد الشخصي ، كان كل من أكشاي وخانا يقومان بواجبهما لمساعدة جهود الإغاثة النمتعلقة بمكافحة مرض COVID-`9 سواء كانت المساهمة في التبرع بالأموال أو حتى في العديد من المنظمات الأخرى غير الربحية.