بيونسيه تكرم الأطقم الطبية لجهودهم فى مواجهة كورونا

كرمت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، العاملون في برنامج “Disney Family Singalong” في قناة ABC ، وهي تؤدي أغنية “When You Wish Upon a Star” من فيلم رسوم الأطفال “بينوكيو”، تعبيراً عن تقديرها لجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق بحسب قناة سى إن إن.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.

وعلى جانب أخر، تبرع النجم والمطرب الأمريكي جاي زي، زوج المطربة العالمية بيونسيه، ومعه النجم الشهير ميك ميل من خلال مؤسستهما لإصلاح السجون بما يقرب من 100 الف قناع طبي، و جاء هذا التبرع من أجل السجون الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، و هو الخبر الذي نشره عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة.

ومن المقرر أن يساعد تبرع مطرب الراب الشهير في حماية الموظفين والسجناء من انتشار فيروس كورونا ” Covid-19 “، والذي زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة و أصبح يهدد العالم بشكل مخيف، و كانت هذه الخطوة لأن السجناء يعيشون في أماكن مزدحمة و غير قادرين على ممارسة التباعد الاجتماعي.

ويذهب حوالي 40.000 قناع إلى تينيسي ، و 50.000 إلى جزيرة ريكرز في نيويورك ، و 5000 إلى بارشمان في ميسيسيبي، بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 2500 قناع إلى المنشأة الطبية في جزيرة ريكرز