بن أفليك يقبل صديقته في الشارع رغم الخوف من كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات المصورين النجم والممثل الأمريكي بن أفليك وصديقته النجمة الشابة انا دي ارماس، وذلك أثناء تنزهما في الشارع وهما يستمتعا بوقتيهما معاً، وهو الأمر الذي حدث مؤخراً أثناء خروجهما في شوارع مدينة لوس انجلوس وكلاهما يرتدي الماسك.

والتقط المصورين صورة للثنائي الشهير، وذلك أثناء قيام بن أفليك بتقبيل صديقته ومحبوبته التي تصغره بـ 16 عاما، وذلك خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل وعدداً من المواقع التي أكدت أن الماسك لم يعيق بن أفليك لتوجيه قبلة إلي صديقته الذي يعيش معها أفضل أوقاته حالياً.

ومن جهة أخرى يحاول بن أفليك خلال الفترة الأخيرة تقريب انا دي ارماس من عائلته بشكل أكبر عن طريق معرفة أبناءه بها بمقابلتهم في أقرب فرصة إلا أن التقارير زعمت أن النجمة جينيفر جارنر والدة أبناءه وزوجته السابقة رفضت تلك المحاولات بشكل تام، ولا ترغب في أن يلتقي ابناءها بصديقة والدتهم الجديدة.

وتأتي تلك التقارير في الوقت التي صارت فيه انا دي ارماس واحدة من أبرز نجمات هوليود الشابات ببطولتها مؤخراً أكثر من عمل فني ناجح لعل أبرزهم هو بطولتها لفيلم knives out مع النجم دانيال كريج، وهو الفيلم الذى حقق حوالي 310 مليون دولار حول العالم وحصد ردود فعل إيجابية للغاية.