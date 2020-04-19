إيما روبرتس ترتدي ماسك مميز بسبب كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع جريدة الديلي ميل البريطانية تقريرا عن النجمة الشهيرة ايما روبرتس، أكد خلاله أن النجمة الشهيرة دوماً ما اعتادت علي الأناقة في مختلف المناسبات التي تظهر بها، ما جعلها تحفل بجماهيرية عريضة.

وأضاف التقرير أن المطربة الشابة التي أعتادت لعب بطولة مسلسلات جماهيرية كبيرة ظهرت بنفس الأناقة أثناء إطلالتها الأخيرة وهي تتسوق من أحد المحلات التجارية حيث ظهرت وهي تجر عربة بعد خروجها من محل.

Advertisements

والملفت للنظر بحسب تقرير موقع الديلي ميل هو الماسك الذى ارتدته النجمة الشابة، حيث وصفه التقرير بأنه واحد من أفضل الأقنعة الذى ارتداها النجوم مؤخراً، فبعيداً عن اللون الأسود الذي ميزه، تميز أيضاً بروعة التصميم مثلما وصفه التقرير.

ومن جانب آخر ترصد عدسات المصورين خلال الفترة الأخيرة بشكل يومي النجوم شأنهم شأن العامة وهم يحرصوا علي ارتداء الماسكات لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، أملاً في الوقاية منه بعدما تسبب الفيروس في فقدان الكثيرين لحياتهم حول العالم.

ويعد الفيروس أكثر تسببا في إيقاف أشكال الحياة حول العالم في مختلف المجالات وبشكل خاص المجالات الترفيهية التي تم شلها إلي حد كبير، وذلك بعدما استلزم من الجميع البقاء في المنزل كوقاية من الفيروس.