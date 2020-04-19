دوا ليبا تظهر باللوك الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، قررت أن تستفيد من وقتها خلال تواجدها بالحظر المنزلي الذاتي و قررت أن تغير الـLOOK الخاص بها لتظهر للعالم بإطلالة جديدة.

النجمة العالمية استطاعت أن تخطف أنظار الكثير من محبيها و عشاقها من مختلف الأعمار، حيث ظهرت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما، وذلك بعد أن غيرت لون شعرها للون الوردى.

و لم تتردد دوا ليبا في نشر صورة التقطتها بطريقه الـ SELFIE MIRROR علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” و هي تقوم بصبغ شعرها .

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و في الصباح ظهرت دوا ليبا باللوك الجديد، وهي تمارس التمرينات الصباحية مع صديقاتها المقربات كل منهن في منزلها .

وكانت دوا ليبا، قد كشفت مؤخرا خلال تواجدها بالعزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا أنها قررت البدء في تجهيز ألبومها الغنائي الثالث وذلك قبل الموعد المتوقع.

وأصدرت دوا ليبا مؤخرا ألبومها الثاني و الذي يحمل اسم ” Future Nostalgia ” و حقق نجاح كبير من الساعات الأولي لطرحة ولكن ألبومها الثالث قد يكون في طريقه للإطلاق في وقت اقرب مما كنا نعتقد، وذلك حسب موقع “bigtop40”.

و كانت المطربة العالمية قد اعترفت، مؤخرا، أنها قررت أخذ خطوة إعداد ألبومها الغنائي الثالث بعد أن أفسدت جائحة كورونا خطة عملها لهذا العام، حيث كان من المفترض أن تقوم بجولتها الغنائية في نهاية شهر أبريل الجاري والتي تم تأجيلها لذلك ستبدأ النجمة الشابة في التفكير في تفاصيل ألبومها الغنائي الثالث عاجلا.