طرح تتر مسلسل بـ«١٠٠ وش» لنيللي كريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة العدل جروب، المنتجة لمسلسل “بـ ١٠٠ وش”، تتر العمل، للنجمة المصرية نيللي كريم، وأسر ياسين، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم أغنية تتر مسلسل “ب ١٠٠ وش” مطربي المهرجانات المدفعحية، والتي تحمل عنوان “مليونير” وهذا النوع من الأغاني يعتبر جديد عن لون نيللي كريم، حيث أنها هذا العام تختلف وتقدم عمل كوميدي على عكس عادتها.

مسلسل “100 وش” من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في بطولتة نيللي كريم وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وعمر الشناوي ومحمد عادل وعلا رشدي، دينا ماهر، ولؤي عمران.

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وعلى جانب أخر، تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم مؤخرا للإصابة خلال تصوير إحدى مشاهدها في مسلسل “100 وش”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2020.

ونشر أحمد طلعت، صديق نيللي، نشر صورة تجمعه بها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك في أول ظهور لها بعد إصابتها في ساقها جراء حادث السقوط الذي تعرضت له أثناء تصوير أحد مشاهدها.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي تضع ساقها في الجبس، وظهرت ممسكة بباقة من الورود، وبدت بحالة معنوية عالية، وعلق طلعت على الصورة، قائلا: “حمد لله علي سلامتك يا غالية .. تقوميلنا بالسلامة و الواوا تخف بسرعة”.

وأضاف طلعت: والحمد لله علي نجاحنا قواتنا في إنقاذ البيت من مياه الأمطار اللعينه.. حبيبت قلب اخوكي يا اغلي النونات”، فردت نيللي بقولها: “حبيبي يا توتي.. الحمد الله إنقاذ البيت تم بخير”.