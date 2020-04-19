حقيقة إصابة الفنان المصري سعد الصغير بكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري سعد الصغير حقيقة الأنباء التي تم تداولها أخيرا بشأن إصابته بفيروس كورونا.

ونشر فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، عبّر فيه عن غضبه من مطلقي شائعة إصابته بكورونا بعدما كانت انتشرت له صورة قديمة ظهر فيها في المستشفى.

وقال في الفيديو: “هو أنت ما تعرفش ربنا، سعد عنده كورونا، انت ما وركش حاجة ما بتتعظش من اللي إحنا فيه، يا جماعة الصورة دي قديمة لما كنت تعبان”.