متابعة بتجــــــــــرد: أفادت تقارير صحفية، إن الملكة إليزابيث طلبت هذه السنة الإستغناء عن تقليد تحية السلاح بمناسبة عيد ميلادها يوم الثلاثاء، في سابقة هي الأولى منذ 68 عاماً.
فمنذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً، هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر.
ويأتي طلب الملكة اليزابيث ألا تكون هناك طلقات تحية بيوم عيد ميلادها، في وقت تسجل بريطانيا معدلات وفيات مقلق نتيجة تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 68 عاماً.. الملكة إليزابيث تلغي تقليد تحية السلاح احتفالاً بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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