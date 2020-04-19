الإطلالة الأولى لرونالدينيو عبر تقنية الفيديو في الإقامة الجبرية

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إطلاق سراحه من السجن بكفالة قيمتها 1.6 مليون دولار إنتقل رونالدينيو إلى الإقامة الجبرية في فندق في الباراغواي. كان نجم برشلونة وميلانو السابق البرازيلي رونالدينيو ضيفاً مفاجئاً خلال عرض قدمه أصدقاؤه في فرقة السامبا البرازيلية”Grupo Revelacao” عبر تقنية الفيديو حيث سمح له بإجراء المكالمة.

ولا يزال التحقيق الجنائي جارياً ويحقق المسؤولون فيما إذا كانت فضيحة جواز السفر المزيفة التي أدت إلى اعتقال أكثر من عشرة أشخاص بمن فيهم رجل أعمال برازيلي زُعم أنهم سلموا لهم وثائق السفر مرتبطة بمحاولة لغسيل الأموال. وحذر رونالدينيو الذي تمت دعوته إلى باراغواي للمساعدة في الترويج لجمعية خيرية للأطفال من بين أسباب أخرى بأنه يمكن أن يبقى في السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أثناء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم للمحاكمة والجريمة التي يتم التحقيق فيها بسببها تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في الباراغواي.

وقد تم تحذيره من أنه من المحتمل أن يبقى قيد الإقامة الجبرية لمدة أربعة أشهر ونصف على الأقل حيث ينفي رونالدينيو وشقيقه الاتهامات.

وكان رونالدينيو قد اعتقل في 6 آذار برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس ووجهت إليهما اتهامات بمحاولة دخول الباراغواي بجوازات سفر مزيفة وهي اتهامات وصفها محاميهما بالمهينة وغير القانونية.