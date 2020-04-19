تامر حسني يغني للأمل في أوبريت “أنت أقوى”

متابعة بتجـــــــــرد: انطلق يوم أمس السبت الأوبريت الكبير “أنت أقوى”، والذي يشارك به كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رساله من مصر لدعم متضرري كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.

النجم المصري تامر حسني تتغنى من خلال الأوبريت بوحدة البشر فتقول في المقطع الغنائي الذي تقدّمه بصوتها: “مهما هتكون الديانة أو شعوب بلغات ولون ربنا ادالنا الأمانة وقال لـ آدم قوم وكون، الأرض لينا مش لغيرنا لأجل أولادنا وخيرنا، ياما من أزمات عبرنا رجعوا الضحكة للعيون.. إنت أقوى إنت أبقى سر أسرار الحياة”.

الأوبريت تم بثه على القنوات الفضائية وموقع يوتيوب بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر.

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ويشارك في الأوبريت النجوم محمد منير وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار وصابر الرباعي.

كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان.