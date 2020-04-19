شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تتزوج أحمد بدير والسبب محمد نجاتى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب الفنان محمد نجاتى فى زواج سارة سلامة من احمد بدير ضمن أحداث مسلسل "يانا ياجدو" المقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل حيث يمتلك بدير ممتلكات ضخمة ويتصف بالبخل الشديد .

وتعود سارة سلامة إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها حيث شاركت فى آخر أعمالها "لأعلى سعر" مع نيللى كريم وزينة وأحمد فهمى وإخراج ماندو العدل، ويعد "يا أنا يا جدو" بطولة مشتركة بين سارة سلامة وطارق صبرى وأحمد بدير، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين الكبار والشباب.

مسلسل "يا أنا يا جدو" يشارك فى بطولته محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر‎، تدور أحداثه حول شاب يدعى "يوسف" حفيد ﻷحد الأثرياء، ويقيم مع جده فى قصر كبير يحب إحدى الفتيات وهى "قشطة" من أسرة متوسطة، ويرفض الجد ارتباط حفيده بها.

يذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف وإخراج حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.