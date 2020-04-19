شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد مستوحى من Justice League Dark على HBO Max قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج J.J. Abrams، أنه بدأ العمل على مسلسل جديد، مستوحى من سلسلة الكتب المصورة الشهيرة Justice League Dark، على أن يطرح العمل الجديد تحت اسم Bad Robot، على أن يكون من إنتاج شركة WarnerMedia ، ويعرض على شبكة HBO Max، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "the vegre"، ولم تعلن WarnerMedia عن أي تفاصيل حول المشروع بخلاف أنه سيعرض حصريًا على خدمة البث.

وتعد Justice League Dark سلسلة كتب هزلية تركز على الشخصيات الخارقة للطبيعة التي تظهر داخل DC Universe، بما في ذلك John Constantine (الذي أدى شخصيته الممثل الأمريكى Keanu Reeves في فيلم الـ Live Action، وطرح عام 2005).

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ولم يعلن Abrams ، عن موعد مبدئى لـ طرح المسلسل الجديد، أو من سيقوم بـ كتابة العمل الجديد، وكان قد أعلن المخرج Guillermo del Toro ،الذى قام بـ إخراج فيلم The Shape of Water ، فى احى المقابلات خلال عام 2019 أنه شارك في كتابة نص كامل لـ مسلسل Justice League Dark لـ Warner Bros. منذ سنوات، ولكن لم يعلن أى معلومات حول العمل منذ ذلك الحين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "".

ويعمل Abrams أيضًا على سلسلتين إضافيتين لـ HBO Max: أحدهما هو سلسلة رعب مستوحاة من The Shining لـ Stephen King، حيث سيركز العرض الذي يطلق عليه Overlook، على "القصص المرعبة التي لا توصف عن أكثر الفنادق المسكونة شهرة في الروايات الأمريكية." والعمل الثانى يسمى داستر، هو مشروع أصلي تمامًا سيشارك Abrams في كتابته، يتبع داستر سائق المهرب لـ "نقابة الجريمة المتنامية" في السبعينيات جنوب غرب البلاد.