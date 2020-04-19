شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السعادة تستعيد ذكريات مسلسلها بكيزة وزغلول بتلحين التتر من جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة القديرة إسعاد يونس، بمقطع فيديو للفنان علاء صابر، هو يلحن تتر مسلسل بكيزة وزغلول الشهير الذي قامت ببطولته مع الفنانة القديرة سهير البابلي.

ونشرت صاحبة السعادة، مقطع الفيديو للفنان عبر حسابها الشخصي وهو يقوم بتلحين التتر من جديد، ضمن فقرت في برنامجها "صاحبة السعادة"، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "الفنان القدير علاء صابر، عاجزة عن الشكر أستاذ علاء، تسلم إيديك ويسلم فنك وزوقك الراقي ????????????????????????????????????".

وتجتمع الفنانة القديرة إسعاد يونس مع الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل إذاعى رمضان المقبل، ويذاع المسلسل فى تمام الساعة الرابعة ‏والربع قبل الإفطار على راديو النيل، ضمن الخريطة البرامجية للإذاعة فى الشهر الكريم.‏





وعلى جانب أخر حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأحد الماضي، ‏ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "في يوم عيد ميلادي أخدت منكم يا أحبابي وأصحابي ‏نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر، يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم ‏????????????‏".‏