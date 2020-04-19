شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تنشر أغنية "مليونير" للمدفعجية من مسلسلها 100 وش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة نيللى كريم، أغنية "مليونير" لفريق المدفعجية، عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، التى ستطرح ضمن مسلسلها 100 وش، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة النجم آسر ياسين.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من ألفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .



نيللى كريم

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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كما قالت ألفنانة نيللى كريم: "إننا فى الظروف التى نعيش فيها نحتاج إلى طاقة إيجابية"، موضحة سبب تقديم مسلسل "بـ100 وش" فى شهر رمضان، قائلة: "عأوزين نرفه عن الناس ونفرفشهم".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "دور ملعبتوش قبل كدة، هو مسلسل لايت كوميدى، هو من الزمالك وأنا من بولاق لما بنتقابل على الكوبرى هنعمل إيه؟".