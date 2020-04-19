شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة تشويقية لـ Artemis Fowl القادم على ديزنى بلس 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر جديد لفيلم الأكشن والمغامرة العائلى Artemis Fowl، المقرر أن يعرض على شبكة ديزنى بلس فى 29 مايو المقبل، وذلك بدلا من طرحه يوم 9 أغسطس من العام الجارى 2020 بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من سينمات أوروبا، حيث أعلنت شركة ديزنى أنها ستطرح الفيلم على منصة البث بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم.

التريلر الجديد وصلت مدته إلى دقيقة، وتضمن وجود عدد من المشاهد التشويقية الجديدة للعمل، الفيلم يدور حول شاب إيرلندي يدعى أرتميس فاول الثاني لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود.

فيلم Artemis Fowl من بطولة ميراندا رايسن، هونج تشاو، جودي دينش، جوش جاد، نونسو أنوزي، أدريان سكاربورو، فردية شو، لارا ماكدونيل، جوشوا ماكجواير، سيمون كيربي، برناردو سانتوس، نيكش باتل، روث هورروكس.

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الفيلم من إخراج كينيث براناج، ومن تأليف ايون كولفير، مايكل جولدنبرج، آدم كلاين، كونور ماكفرسون.

جنبا إلى ذلك تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وذكر موقع "The Hollywood Reporter" أن زيادة أعداد المشتركين الجدد جاءت بعد الانتشار في عدة مناطق من العالم مثل المملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، وأصبحت قناة ديزني بلس منافسا قويا لشبكة نتفليكس التى سجلت ملايين المشتركين خلال الفترة الأخيرة