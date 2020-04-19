شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة مسلسلات وبرامج إذاعة راديو النيل في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إذاعة راديو النيل بروموهات مسلسلاتها الإذاعية وبرامجها المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم، ويشارك خلالها عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

في مقدمة المسلسلات يأتي المسلسل الإذاعي "لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد ويشاركهما البطولة أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف، ويذاع فى تمام الساعة ‏‏3.30 مساء قبل الإفطار.‏

أما المسلسل الثانى هو "فرح عديلة" للنجمين إسعاد يونس وبيومى فؤاد، ويذاع المسسل فى تمام الساعة الرابعة ‏والربع قبل الإفطار على راديو النيل، ضمن الخريطة البرامجية للإذاعة فى الشهر الكريم.‏

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أما المسلسل الثالث هو "دفعة محمد صلاح" للنجمين مصطفى خاطر ومى كساب وعبدالله مشرف، والمقرر إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساءً قبل الإفطار.

وتضمنت خريطة إذاعة راديو النيل باقة من البرامج الترفيهية والاجتماعية قبل الإفطار، منها، "السكة أحلى في رمضان" تقديم خالد عليش في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، "فزروة من مكانى هذا" تقديم شريف مدكور في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، "شنطة رمضان" تقديم دسوقى رشدى في تمام الساعة السادسة وربع.

كما تضمنت الخريطة عدد من البرامج أيضًا وهى، "بطل هبد" تقديم سالى عبد السلام في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة، "اوردر تصوير" تقديم عماد إسماعيل في تمام الساعة السادسة مساء، "عامل حوار" تقديم دنيا صلاح عبدالله في تمام الساعة الرابعة عصرًا، "ممكن دقيقة" لتقديم لينا صالح في تمام الساعة الرابعة مساء، "نوفل نجمة شباك" تقديم جيلان علاء وأيمن الشرقاوى في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة، "صاحب المكتبة" تقديم محمد بكر في تمام الساعة السادسة مساء.