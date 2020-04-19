شكرا لقرائتكم خبر عن دسوقى رشدى يقدم "شنطة رمضان" على راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الإعلامى دسوقى رشدى البرنامج الإذاعى "شنطة رمضان" على راديو النيل، يوميًا فى تمام الساعة 6.15 مساء ‏قبل الإفطار، ضمن الخريطة البرامجية للراديو فى الشهر الكريم .‏

كما يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجا جديدا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر ‏رمضان ‏المقبل، وتتراوح مدته تتراوح من5 إلى 6 دقايق‎.‎

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هذا ويقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا خلال شهر رمضان المقبل بعنوان "السكة أحلى" على راديو النيل، ‏يوميا ‏فى تمام الساعة 2.30 مساء قبل الإفطار .‏

وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ومسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح ‏بطولة ‏مصطفى ‏خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد ‏حلمى ‏وهنا الزاهد .‏