شكرا لقرائتكم خبر عن دسوقى رشدى يقدم "شنطة رمضان" على راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الإعلامى دسوقى رشدى البرنامج الإذاعى "شنطة رمضان" على راديو النيل، يوميًا فى تمام الساعة 6.15 مساء قبل الإفطار، ضمن الخريطة البرامجية للراديو فى الشهر الكريم .
كما يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجا جديدا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان المقبل، وتتراوح مدته تتراوح من5 إلى 6 دقايق.
هذا ويقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا خلال شهر رمضان المقبل بعنوان "السكة أحلى" على راديو النيل، يوميا فى تمام الساعة 2.30 مساء قبل الإفطار .
وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ومسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح بطولة مصطفى خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد .
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