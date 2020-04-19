شكرا لقرائتكم خبر عن سالى عبد السلام تقدم "بطل هبد" على راديو النيل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإعلامية سالى عبد السلام المسلسل الإذاعى "بطل هبد" على راديو النيل خلال شهر رمضان، يوميًا فى تمام ‏الساعة 4:45 مساء، ضمن الخريطة البرامجية للراديو خلال الشهر الكريم.‏

يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجًا جديدًا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال ‏شهر ‏رمضان ‏المقبل، وتتراوح مدته تتراوح من5 إلى 6 دقايق‎.‎

كما يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل بعنوان "السكة أحلى" على راديو ‏النيل، ‏يوميا ‏فى تمام الساعة 2.30 مساء قبل الإفطار.

Advertisements

وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ومسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد ‏صلاح ‏بطولة ‏مصطفى ‏خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة ‏أحمد ‏حلمى ‏وهنا الزاهد.‏

‏