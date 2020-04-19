شكرا لقرائتكم خبر عن سالى عبد السلام تقدم "بطل هبد" على راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإعلامية سالى عبد السلام المسلسل الإذاعى "بطل هبد" على راديو النيل خلال شهر رمضان، يوميًا فى تمام الساعة 4:45 مساء، ضمن الخريطة البرامجية للراديو خلال الشهر الكريم.
يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجًا جديدًا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان المقبل، وتتراوح مدته تتراوح من5 إلى 6 دقايق.
كما يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل بعنوان "السكة أحلى" على راديو النيل، يوميا فى تمام الساعة 2.30 مساء قبل الإفطار.
وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ومسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح بطولة مصطفى خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد.
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