شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يقدم "فزورة" كل يوم فى شهر رمضان على راديو النيل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجا جديدا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان ‏المقبل، وتتراوح مدتها من 5 إلى 6 دقايق‎.‎

وتدور فكرة البرنامج حول فزورة حيث يتحدث شريف مدكور عن ملامح مكان معين، ويطلب من المستمعين إرسال ‏الإجابة أين هذا المكان الذي يتحدث عنه، فهو برنامج يجمع بين الثقافة والترفيه‎.‎

وفي سياق متصل، يواصل شريف مدكور تقديم برنامجه" ٤ شارع شريف" على شاشة الحياة، في شهر رمضان، ‏بالإضافة إلى مسابقة برعاية مطبخ تورنيدو‎.‎

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وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ونسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح بطولة مصطفى ‏خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد .‏