شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يقدم "فزورة" كل يوم فى شهر رمضان على راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر
وتدور فكرة البرنامج حول فزورة حيث يتحدث شريف مدكور عن ملامح مكان معين، ويطلب من المستمعين إرسال الإجابة أين هذا المكان الذي يتحدث عنه، فهو برنامج يجمع بين الثقافة والترفيه.
وفي سياق متصل، يواصل شريف مدكور تقديم برنامجه" ٤ شارع شريف" على شاشة الحياة، في شهر رمضان، بالإضافة إلى مسابقة برعاية مطبخ تورنيدو.
وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ونسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح بطولة مصطفى خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد .
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