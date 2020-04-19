فيديو وصور| ميرهان حسين تقلد فيفي عبده وماريتا تقلد "لهفة".. لقطات لنجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه

الخليج 365 يعرض لكم بعض اللقطات من حياة النجوم في العزل المنزلي

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني، ابنه المطرب اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ماريتا في الفيديو وهي تقلد الفنانة دنيا سمير غانم من مسلسلها الكوميدي "لهفة".

وقالت ماريتا: "أوعى تفتكر إني معجبة وجاية أقتحم خصوصيتك وكدا، أنا زميلة، أنا فنانة، أه والله أنا زميلة، لهفة".

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، وشعر أسود طويل، كما حرصت على ارتداء نفس ألوان "الاكسسورات"، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده، إلى جانب استخدامها "المكياج" لتكون قريبة الشبه من فيفي.

وقالت ميريهان في الفيديو :"عايزة أقول لكل اللي بيكروني وما بيحبونيش وبيحقدوا عليا، هديك خمس أقلام على وشك، عشان انت بتكرهني".

رشا مهدي

كما نشرت الفنانة رشا مهدي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "أول يوم في الحظر :لا تيك توك إيه، وكلام فارغ إيه، أنا ست ليا وضعي في المجتمع ومليش في الجو ده، النهارده".

وظهرت رشا في الفيديو مرتدية نظارة، وقالت :"كلام مقنع ولا مش مقتنع، عنك ما اقتنعت".

نسرين طافش

فيما استغلت الفنانة نسرين طافش فترة العزل المنزلي في تدشين مسابقة بعنوان "تحدي القراءة والوعي مع نسرين".

ونشرت نسرين صورة لها مع أربعة كتب وروايات، هي: "صورة عتيقة، حياة مذهلة، بريدا، كتاب الأسرار"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلقت "طافش": "مساء الحب والجمال، بما إنو الآراء انقسمت على الاستوري بين اللى طلبو اقتراح لرواية واللي طلبو اقتراح كتب تنمية وعلوم طاقة، قررت ما زعل التنين وبما أنه ما في مكتبات فاتحة بسبب الحجر والكتب بالإنترنت مو كلها متوفرة خليت الخيارات أكبر هالمرة واللي لسهولة المشاركة واقتراحاتي لها الشهر روايتين رائعات و كتابين تنمية ممتعين و مفيدين جدًا".

رامز أمير

بينما نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يمارس فيه التمارين الرياضية.

وظهر "أمير" في الفيديو وهو يمارس أحد التمارين الرياضية المتخصصة لـ"البطن"، برفقة طفلة قامت بالوقف عليه لتصعيب الأمر.

وعلق أمير: "مين الشخص اللى ممكن تعمل معاه التمرينة دى، اعملّه منشن وشوف هيقبل التحدى و لا لأ ، اللى حابب يجرب يصور التمرينة وينزلها ستورى و يعملى تاج وأنا هنزلها ستورى عندى".

سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الخشاب" في الفيديو وهي تقلد الفنانة الكويتية سعاد عبدالله في مشهد من أحد أعمالها، وقالت: "أطلع أمشي شدي، اتنفس، مليت، ولو بغيت أطلع كلش طلعتي العودة الجمعية ولا المستوصف".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها بصورة لها من داخل حديقة منزلها، ظهرت فيها وهي تشم الورد، وذلك عبر حابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"يارب".

View this post on Instagram View this post on Instagram يارب A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on Apr 18, 2020 at 1:02pm PDT A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on Apr 18, 2020 at 1:02pm PDT

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقامت إيناس في الفيديو باستخدام أحد برامج تغيير الصوت، وقالت "نفسيتي تعبانة".