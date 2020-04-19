والدة ياسمين صبري تدعو لها.. والأخيرة تشكرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت السيدة نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري، ابنتها، بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي أقيم الجمعة الماضية . ونشرت "نسرين" صورًا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل عروسين، ربنا يبارك لكم ويرزقكم بالذرية الصالحة". كما نشرت ياسمين نفس الصورة التي نشرتها والدتها، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "شكرا يا أمي". واقتصر حفل عقد القران على أسرتي ياسمين وأبو هشيمة.. وكان الثنائي قد أعلنا ارتباطهما رسميًا في مارس الماضي.

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