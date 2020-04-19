لوسي بـ"البرنيطة" وأحمد مالك بـ"شعر" طويل.. 10 لقطات النجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيررة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا بني أدمة بغلط بس في غلط على شكل بني آدم".

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خليك في البيت".

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بلإطلالة كاجوال، شعر كيرلي طويل.

نورهان

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نشرت الفنانة نورها صورة، عبرحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ومكياج هادئ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وعلقت: "بقينا نفرح بالنزول زي الأطفال الصغيرة، نازلة بسرعة اشتري شوية حاجات للبيت قبل الحظر".

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقرأ.

ديانا حداد

نشرت المطربة اللبنانية ديانا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود من الجلد.

أحمد مالك

نشر الفنان أحمد مالك صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بشعر طويل من داخل منزله.

لوسي

نشرت الفنانة لوسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، مرتدية "برنيطة"، على رأسها، "جاكيت" من اللونين الأبيض والأسود.