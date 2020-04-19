فيديو| بمشاركة فنية ورياضية.. طرح أوبريت "إنت أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرحت شركة "Egypt calendar" أوبريت "أنت أقوى" على قناتها عبر موقع يوتيوب.

ويشارك في غناء الأوبريت محمد منير، وسميرة سعيد، وصابر الرباعي، وكارول سماحة، ووائل جسار، وتامر حسني.

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كما شارك فيه يسرا ولبلبة ودرة وتامر حبيب وماجد المصري ومحمد زيدان وعبير صبري وهنادي مهنا وإنجي علي ومدحت العدل وماجد الكدواني وأكرم حسني وخالد أنور.

الأوبريت من فكرة الخبير الإعلامي وليد مصطفى، وكلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويخصص عائده لشراء مستلزمات مواجهة كورونا.