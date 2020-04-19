فيديو| مجد القاسم يطرح "بابا" مع طفلة "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب مجد القاسم أحدث ديو غنائي يجمعه بياسمين ناصر الدين، إحدى متسابقات برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، بعنوان "بابا"، اليوم، عبر القناة الخاصة لشركة "بابلي تولز"، على موقع "يوتيوب".

أغنية "بابا" من كلمات وألحان زياد الأطرش، توزيع وميكس معتز أبو حمدان.

ياسمين ناصر الدين شاركت في برنامج "The voice kids"، في الموسم الأول مع شقيقها، ثم قررت المشاركة في الموسم الثالث، وغنتDusk till Dawn (Zayn ft Sia)، أتبعتها بـ "قلبي ومفتاحه" لفريد الأطرش، وأرفقت غناءها بالعزف على" الجيتار"، فاستدار لها عاصي في اللحظة الأخيرة وضمها إلى فريقه.

Advertisements

وتوج الطفل السوري محمد إسلام باللقب من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في الموسم الثالث من البرنامج.

يذكر أن الفنان مجد القاسم، طرح أغنية جديدة بعنوان "خليك فى البيت "، في 5 مارس الماضي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك ".

الأغنية من تأليف صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، و توزيع خالد عرفة، و تم تسجيلها باستوديو مقام.