عن "خناقة رفاعى الدسوقي".. محمد رمضان: أول مشهد في تاريخ "يوتيوب" يتخطى 100 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو تسجيلي من مسلسله "الأسطورة"، لمشهد خناقة رفاعي الدسوقي، الذي عرض رمضان الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"..
وعلق رمضان على الفيديو: "لأول مرة في تاريخ يوتيوب، مشهد درامي يتخطى المائة مليون مشاهدة على يوتيوب، خناقة رفاعي الدسوقي".
يذكر أن مسلسل "الأسطورة"، عرض في 2016، وشارك في بطولته محمد رمضان، والفنانة مي عمر، والفنانة روجينا، والفنانة فردوس عبدالحميد، ومن إخراج محمد سامي.
ويعود الفنان محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في مسلسله الجديد "البرنس" المنتظر عرضه في رمضان المقبل 2020، "البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.
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