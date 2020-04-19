للمرة السادسة.. رامز جلال يتعاون مع محمد البوغة خلال تتر "رامز مجنون رسمي"

تعاون الشاعر الغنائي محمد البوغه مع الفنان رامز جلال، هذا العام في تتر برنامج المقالب الجديد "رامز مجنون رسمي"،ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2020.



الأغنية الدعائية لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، من كلمات محمد البوغه، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أحمد عادل،

تسجيل مصطفى رؤوف، وميكس وماستر أمير محروس.

بالإضافة الى ان تتر "رامز مجنون رسمي" يعد التعاون السادس على التوالي للشاعر محمد البوغه مع الفنان رامز جلال في كتابة تترات برامج المقالب، حيث تعاونا من

قبل من خلال تترات البرامج:"رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر، رامز في الشلال"، إلى جانب تعاونهما سينمائيا في أغنية فيلم "كنغر حبنا".

يذكر ان الشاعر محمد البوغة، تعاون مع عدد كبير من كبار نجوم الغناء منهم راغب علامة، وائل جسار، جنات، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، وصابر الرباعي، وغيرهم.